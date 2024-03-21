Готовящаяся трехсторонняя встреча Пашиняна в Брюсселе раскрывает истинное лицо Армении - комментарий

БАКУ /Trend/ - Готовящаяся трехсторонняя встреча Пашиняна в Брюсселе раскрывает истинное лицо Армении.

Об этом в четверг Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

"5 апреля готовится трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Пашиняна с госсекретарем США Блинкеном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с подписанием документа о гарантиях безопасности Армении. Главная цель встречи - ускорить процесс вывода России из Армении и заменить российскую военную базу американскими военными. США и Европейский союз предоставили такие гарантии безопасности также Украине. В результате Украина превратилась в поле боя, и в связи с этим нет сомнений в том, что подобное произойдет и с Арменией. Встреча, которую Пашинян собирается провести в Брюсселе, еще больше разозлит Россию. Потому что Россия не намерена уходить из Армении так легко, как этого хотелось бы Западу и Пашиняну. Это означает, что серьезные шаги со стороны России неминуемы и катастрофа становится все ближе", - сказал он.

Бадамов также отметил, что появление военных США и Европы в Армении противоречит интересам Ирана. "Запад долгое время держит Иран под санкциями, и даже предпринимались попытки смены власти. Ввод военных США и Европы в Армению представляет серьезную угрозу для Ирана. И это также поспособствует разрыву ирано-армянских отношений. К сожалению, Армения продолжает наносить удары по безопасности и сотрудничеству на Южном Кавказе. Встреча Блинкена и Урсулы фон дер Ляйен с Пашиняном в Брюсселе ставит под сомнение подписание мирного договора с Азербайджаном. Потому что это попытка решить вопрос в одностороннем порядке, что не отвечает интересам Азербайджана и является шагом против нашей страны", - сказал он.

По словам Бадамова, по мере того как Армения поддается обещаниям Запада, она отдаляется от мирного процесса. "Это можно увидеть и по выступлению 20 марта председателя парламента Армении Алена Симоняна на сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе. Симонян вновь пытается возродить термин "Нагорный Карабах" и выдать добровольный уход армян из Карабахского экономического района за "этническую чистку". Трехсторонняя встреча Пашиняна в Брюсселе, а также риторика Симоняна раскрывают истинное лицо Армении. Эти действия Армении можно назвать попыткой создать новый очаг напряженности на Южном Кавказе. Пашинян не понимает, что главная цель США - не "защитить" Армению, а проникнуть в соседние с Россией страны и сформировать новые очаги давления. В этом отношении нет сомнений, что следующей целью США после Украины станет Центральная Азия. США пытаются ослабить и в конечном итоге раздробить Россию, вовлекая ее в новые конфликты. Естественно, это сложный вопрос. Потому что у России достаточно сил и ресурсов, чтобы противостоять Западу. Несмотря на то, что США и Европа потратили сотни миллиардов долларов на украинскую войну, они не добились успеха. Так что нет никаких сомнений в том, что Армению ждет такая же ситуация, в которой сегодня оказались Украина и Ливан", - добавил депутат.

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