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Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде по случаю Дня Пакистана (ВИДЕО)

Политика Материалы 23 марта 2024 13:40 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде по случаю Дня Пакистана (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 23 марта в столице Пакистана, Исламабаде, состоялся военный парад по случаю Дня Пакистана.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"В параде приняли участие политические и военные руководители страны, представители посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан и аппарата военного атташе, а также другие официальные лица. Азербайджан на военном параде представляла группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева", - говорится в сообщении.

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