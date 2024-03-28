Тайная "бомба" армян в России - тревожный сигнал для Москвы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Трагедия, произошедшая в "Crocus City Hall" в России, продолжает оставаться объектом манипуляций со стороны некоторых сил. Армянское лобби в России и финансируемая армянскими олигархами сеть, похоже, особенно заинтересованы в этом. Члены указанной сети всячески стремятся воспользоваться этим в целях проведения антиазербайджанской и в целом антиисламской кампании.

Привлекает внимание "деятельность" российского журналиста Владимира Соловьева в этом направлении. Так, информационная провокация, направленная на то, чтобы связать с Азербайджаном ужасающий теракт, совершенный в концертном зале "Crocus City Hall", дает убедительные основания полагать, что он возглавляет на основе заказа очередную клеветническую кампанию. Попытка В.Соловьева найти "азербайджанский след" в теракте в "Crocus City Hall" проистекает из его проармянской позиции.

Понятно, что он использует любую возможность, чтобы высказаться против Азербайджана. Если Соловьева действительно беспокоит вопрос о том, кто совершил теракт, то ему лучше пересмотреть распространяемые видеоматериалы. Потому что высказываются мнения об участии армян в этой террористической атаке, и даже распространена информация о том, что террористы используют ругательства на армянском языке. Не исключено, что армянская сеть могла попросить Соловьева "взять на мушку" азербайджанцев, чтобы отвлечь внимание от армян.

Российский журналист занимается дезориентацией общества. Стремление активного члена армянской сети В. Соловьева всячески подчеркнуть, что пространство, где произошел теракт, "принадлежит этническим азербайджанцам" - это выступления армянского лобби, рассчитанные на нарушение нормальных отношений между Баку и Москвой. Подобные трагедии могут происходить в любом месте, но нелогичный поиск Соловьевым связи между азербайджанцами и террором - не что иное, как перенаправление событий в совершенно иное русло.

Что же касается Соловьева, который навсегда продал свои убеждения, принципы в обмен на деньги армян, то пусть лучше он посмотрит, чем занимаются армяне, деньгами которых он с таким удовольствием пользуется.

Соловьев, который из кожи вон лезет, чтобы обвинить мусульман, азербайджанцев в терроре, должен знать, что в отличие от граждан России-мусульман, армяне постоянно предавали страну в трудные времена. Сегодня попытка армянской сети разжечь нехарактерные для России этнические и религиозные проблемы также является продолжением предательства. Потому что в настоящее время большая часть населения России является именно мусульманами. И тот факт, что Армения в продолжение этого предательства уже склоняется к Западу и, похоже, полна решимости предпринять шаги по приказу Запада без учета интересов России, на самом деле должен быть сигналом для официальной Москвы.

Безнаказанность ведущего, чьи необоснованные высказывания создают напряженность между Россией и дружественными ей странами, может усугубить проблему Москвы. Складывается впечатление, что после каждой его ошибки, его предвзятого высказывания ему предоставляется более широкое пространство, закладывается благоприятная основа для последующих информационных провокаций. Ксенофобские высказывания Соловьева о мигрантах, представителях диаспор из республик Кавказа и Центральной Азии, в том числе из Азербайджана, живущих и работающих в России и внесших значительный вклад в жизнь страны, приобретают все более опасный характер и являются, прежде всего, источником угрозы национальной безопасности многонационального российского государства.

Как и Соловьев, информационными провокациями против Азербайджана занимается и руководитель агентства "Спутник" Маргарита Симоньян, выполняющая заказы армянского лобби, укоренившегося в российских СМИ. В России, где никогда не было исламофобии, в отличие от таких стран, как Франция и США, попытки таких как Соловьев и его сторонников, которые "питаются" финансами армянского лобби, увязать процессы с исламом и мусульманами, можно считать одной из предпосылок гражданского конфликта в России. Потому что такие, как Соловьев, занимаются откровенной информационной диверсией в стране, где живут десятки миллионов мусульман. Последствием этого могут стать серьезные недовольства, потрясения внутри России.

Видимо, армянская сеть предполагает, что в условиях наивысшего уровня доверия и партнерства, некоторым проармянским кругам в России через своих агентов в СМИ удастся организовать информационную провокацию против Азербайджана, привить в российском обществе чувство враждебности к Азербайджану и азербайджанцам. Неудивительно, что Соловьев, в передачах которого неоднократно проявлялись предвзятость в отношении азербайджано-армянского "конфликта", проармянская позиция, лидировал в этой клеветнической кампании. Тот факт, что его имя в числе первых в этом списке, еще раз показывает, что армянское лобби в России сегодня стало очень умело использовать входящих в эту сеть лиц не только против Азербайджана, но и против самого Кремля.

Если официальная Москва будет тянуть с дачей правовой оценки выступлениям Владимира Соловьева в эфире и его журналистской деятельности, то она лишь приблизит усугубление проблем внутри страны. У терроризма нет национальности, религии. Против терроризма должны объединяться и совместно бороться все. В этой борьбе азербайджанское государство и народ всегда были в первых рядах. Потому что Азербайджан является одним из государств, наиболее пострадавших от террора.

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