В Азербайджане внесены изменения в закон “Об автомобильных дорогах”

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах".

Как сообщает Trend, согласно закону, сумма платы за проезд транспортных средств по каждой автомагистрали, определяемой органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, утверждается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, с учетом уровня автомобильной дороги и зачисляется на открытый для этой цели банковский счет органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Распределение этих средств устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, по согласованию с органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 сентября 2023 года, начинающийся от поселка Г.З.Тагиева 129-километровый участок автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-госграница Российской Федерации, определен как платная дорога. Тарифы на проезд утверждены решением Тарифного совета.