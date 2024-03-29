На китайском телеканале Phoenix показана специальная передача, посвященная Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На китайском телеканале Phoenix была показана специальная передача, посвященная Азербайджану.

Как сообщает Trend, помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, ставший гостем этой передачи, ответил на вопросы ведущего, связанные с мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией, азербайджано-китайским сотрудничеством в рамках инициативы «Один пояс, один путь», значением транспортного коридора Восток-Запад, укреплением сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе, конференцией СОР29, которую будет принимать Баку, а также на вопросы, затрагивающие другие темы.

Хикмет Гаджиев отметил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет. По его словам, сегодня Армения и Азербайджан близки к миру, как никогда. Последние шесть месяцев стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран.

Было подчеркнуто, что переговоры, проводимые в течение 30 лет под эгидой Минской группой ОБСЕ, сопредседателями в которой были Франция и США, практически оказались безрезультатными. Хикмет Гаджиев сказал, что сегодня мир ближе, чем когда-либо, де-факто в регионе господствует мир. Он отметил, что цель Азербайджана заключается в превращении Кавказского региона в зону мира и сотрудничества и что хотя Азербайджан подвергся военной оккупации, именно Азербайджан выступил инициатором мирного соглашения и подготовил его текст.

Отвечая на вопрос о проекте «Один пояс, один путь» помощник Президента сказал, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Было отмечено, что транспортный коридор Восток-Запад – это самый короткий маршрут для грузоперевозок между Азией и Европой, является конкурентоспособным, а также безопасным и надежным.

Европейские компании и торговые институты могут использовать этот маршрут для выхода на рынки Китая и Центральной Азии.

Была также представлена информация о COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане. Было отмечено, что главной темой Бакинской конференции станет климатическое финансирование.

Было доведено до внимания, что Азербайджан - гарант энергетической безопасности Европы, экспортирует нефть и природный газ во многие страны Европы. Было отмечено, что между Китаем и Азербайджаном существует тесное сотрудничество в энергетической сфере, зеленый переход стал приоритетной сферой для Азербайджана.

Коснувшись отношений между двумя странами, Хикмет Гаджиев отметил: «Китай и Азербайджан – традиционные друзья. Между нашими странами существуют прочные партнерские связи. Со времени обретения независимости Азербайджан всегда чувствовал поддержку и партнерское отношение Китая. Между нашими президентами существует тесная дружба. Во время визита Президента Ильхама Алиева в Китай в 2019 году Председатель КНР Си Цзиньпин назвал главу нашего государства хорошим другом. Опираясь на эти параметры, мы развиваем отношения между Азербайджаном и Китаем. Китай и Азербайджан - прекрасные друзья на политическом уровне. Мы поддерживаем территориальную целостность друг друга. Азербайджан всегда руководствуется принципом «Единого Китая». Азербайджан и Китай поддерживают фундаментальные принципы международного права».

Было также подчеркнуто, что страны взаимодействуют и в рамках международных организаций. Отмечалось, что Азербайджан в этом году проведет COP29 и что в этом контексте есть возможности для сотрудничества с Китаем. Говорилось о том, что еще одним важным направлением сотрудничества между двумя странами является экономическая сфера и что торговые связи Азербайджана и Китая постоянно расширяются.

В заключение Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан является развивающейся страной, указав на наличие большого потенциала для укрепления двусторонних связей в рамках проекта Среднего коридора.