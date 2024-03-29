Азербайджан разочарован односторонней позицией США - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан разочарован односторонней позицией США.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

"Должны быть региональная ответственность, инициатива и сотрудничество. Мир должен быть между Баку и Ереваном. Мы должны понять проблемы друг друга, перевернуть страницу конфронтации и двигаться вперед. Такие страны, как, например, Франция, с одной стороны, милитаризируют Армению, а с другой — говорят о мире. Это не может принести пользу, потому что вы становитесь предвзятой стороной в процессе. Мы также разочарованы некоторыми заявлениями и действиями Соединенных Штатов. Они заняли одностороннюю позицию в отношении Азербайджана", - сказал он.

Гаджиев напомнил, что США также приняли 907-ю поправку к «Закону о поддержке свободы», которая запрещает правительству оказывать поддержку Азербайджану.

"Азербайджан не нуждается в ничьей помощи. Мы не являемся страной-получателем помощи. Концепция как таковая нам непонятна. 907-я поправка была принята Конгрессом США еще в 1992 году, когда территории Азербайджана были оккупированы. Представьте себе, что вы подвергаетесь оккупации, и Конгресс США принимает 907-ю поправку, которая запрещает американскому правительству оказывать поддержку Азербайджану.

Но опять же, это выбор США, и это их Конгресс, но вопрос в том, что если вы совершаете односторонние действия, вы не можете быть полностью беспристрастной стороной в переговорном процессе. Мы ценим добрые услуги. Но мы не считаем, что есть необходимость в каком-либо виде посредничества», - добавил Хикмет Гаджиев.