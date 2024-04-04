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Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)

Политика Материалы 4 апреля 2024 13:33 (UTC +04:00)
Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С участием представителей министерств обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в городе Актау (Республика Казахстан) состоялась планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024".

Об этом в четверг Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На конференции, в которой принимала участие и азербайджанская делегация, был обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

Отметим, что на учениях, которые пройдут в июле текущего года на учебном полигоне "Оймаша" Республики Казахстан, а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут осуществлены действия по "Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения места вооруженных конфликтов".

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Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)
Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)
Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)
Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)
Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)
Состоялась планирующая конференция командно-штабных учений "Бірлестік-2024" (ФОТО)
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