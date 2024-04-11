В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проведено первенство по военизированному кроссу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2024 год, проведено первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

"В состязаниях, проходивших в личном и командном зачетах, принимали участие 6 команд в составе 18 военнослужащих, служащих в различных видах войск и соединениях.

В соревнованиях, проходивших в условиях напряженной борьбы, военнослужащие померились силами в стрельбе, метании гранат и кроссе на три километра.

По итогам состязаний первое место заняла команда "Шамкир", второе - команда "Гадрут", третьего места удостоилась команда "Баку".

Победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.

Отметим, что победители примут участие во всеармейском первенстве по кроссу", - говорится в сообщении ведомства.

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