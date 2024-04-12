Джейхун Байрамов провел обсуждения с таджикским коллегой

БАКУ /Trend/ - 12 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Беларусь встретился с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сирожиддином Мухриддином.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны подчеркнули, что исторические, культурные и религиозные узы между Азербайджаном и Таджикистаном являются основой дружественных отношений между двумя странами.

На встрече министры подчеркнули наличие широкого потенциала для дальнейшего углубления партнерских связей стран, которые в последние годы еще более возросли.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение связям с братскими и дружественными странами Центральной Азии. Помимо ряда многосторонних мероприятий, была подчеркнута значимость участия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в Душанбе 14 сентября 2023 года, по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан намерен поднять отношения со странами Центральной Азии, которые связаны общими историческими, религиозными и культурными узами, на качественно новый этап, и отметил важность сохранения той интенсивности, которая наблюдается в динамике взаимных визитов между двумя странами.

В ходе встречи министр подчеркнул важность продолжения и развития сотрудничества в международных и региональных организациях, а также двусторонних политических консультаций между двумя странами.

На встрече стороны отметили важность деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном с точки зрения развития экономических связей между двумя странами.

При этом подчеркивалось, что существует большой потенциал для развития связей в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, ИКТ, транспорта и других сферах.

В ходе встречи стороны отметили важность изучения путей развития взаимных туристических связей по совместному туристическому маршруту с учетом широкого туристического потенциала обеих стран, рассмотрения возможностей сотрудничества по Среднему коридору.

Кроме того, Джейхун Байрамов проинформировал о процессе подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), в рамках которой были оценены возможности сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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