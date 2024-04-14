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Министр обороны Азербайджана встретился с королем Иордании

Политика Материалы 14 апреля 2024 17:02 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана встретился с королем Иордании

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Иордании, встретился с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой ибн Аль Хусейном II, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министр обороны передал королю Иорданского Хашимитского Королевства приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На встрече была подчеркнута важность сотрудничества с Иорданией в военной сфере, а также во многих других областях.

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