Пашинян снова заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном

АСТАНА /Trend/ - Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках ранее согласованных принципов.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я представил своему коллеге последние переговоры с Азербайджаном, подтвердил готовность Армении установить стабильность и мир в регионе на основе трех принципов, уже согласованных между Арменией и Азербайджаном. Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года и осуществление взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства", - сказал Пашинян.

Напомним, что ранее в феврале Пашинян в интервью The Telegraph также заявлял о готовности Еревана к подписанию мирного договора.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - подчеркнул Пашинян в интервью The Telegraph.

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