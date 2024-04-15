Важно, чтобы Армения ответила взаимностью на мирные усилия Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы Армения ответила взаимностью на усилия Азербайджана в направлении мира в регионе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на министериале Стратегического диалога "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива" в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан.

Министр подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минной опасности, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов также выразил благодарность всем партнерам, которые поддерживали позицию Азербайджана в период почти 30-летней оккупации Арменией, а также внесли свой вклад в строительные работы и разминирование, проводимые в постконфликтный период.

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