Кыргызстан и Азербайджан подпишут более десяти договоров и соглашений - посол

БАКУ /Trend/ - В ходе предстоящего государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан будет подписано более десяти двусторонних договоров и соглашений.

Как передает Trend, об этом СМИ Кыргызстана заявил посол страны в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

«Сейчас пока прорабатывается около 20 различных нормативно-правовых документов между двумя странами. Не менее десятка документов будут подписаны по итогам государственного визита. Я думаю, это будет еще одним шагом по сближению наших нормативно-правовых баз», - сказал он.

Посол напомнил, что после многолетнего перерыва между Баку и Бишкеком заработал механизм межправительственной комиссии.

«Состоялось четвертое заседание межправительственной комиссии в 22-м году в Баку. В 23-м году прошло пятое заседание в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане. Планируется, что по итогам государственного визита, для того, чтобы застолбить нашу дорожную карту, в Баку пройдет уже шестое заседание», - добавил диаломат.