Президент Ильхам Алиев: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом

БАКУ /Trend/ - По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Этим проектом мы придаем новое дыхание в данную отрасль", - заявил глава государства, подчеркнув, что в следующем году начнется строительство Карабахского канала.

Он упомянул, что это канал, который охватит 115 тысяч гектаров.

"Количество охваченных районов равно 9-ти. То есть здесь 10 районов будут орошаться посредством Ширванского канала, а 9 районов – Карабахского канала", - отметил Президент Ильхам Алиев.