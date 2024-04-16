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Президент Ильхам Алиев: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом

Политика Материалы 16 апреля 2024 13:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Этим проектом мы придаем новое дыхание в данную отрасль", - заявил глава государства, подчеркнув, что в следующем году начнется строительство Карабахского канала.

Он упомянул, что это канал, который охватит 115 тысяч гектаров.

"Количество охваченных районов равно 9-ти. То есть здесь 10 районов будут орошаться посредством Ширванского канала, а 9 районов – Карабахского канала", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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