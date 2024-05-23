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Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)

Политика Материалы 23 мая 2024 10:20 (UTC +04:00)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 23 мая состоялась церемония официальной встречи прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Таджикистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Таджикистана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.

Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Таджикистана, а таджикская делегация – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)
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