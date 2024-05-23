Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 мая состоялась церемония официальной встречи прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Таджикистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Таджикистана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.

Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Таджикистана, а таджикская делегация – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Главы государств сфотографировались для официального фото.