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Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем независимости

Политика Материалы 24 мая 2024 13:41 (UTC +04:00)
Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем независимости
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила направить Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Депутаты приветствовали это предложение председателя парламента аплодисментами.

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