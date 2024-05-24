Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Германии

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-германских двусторонних отношений, текущая ситуация в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Была предоставлена подробная информация о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшейся 10-11 мая в городе Алматы, подчеркнута необходимость продолжения переговоров. Также были отмечены договоренности и меры по установлению доверия, достигнутые в последнее время между Азербайджаном и Арменией, в частности возвращение четырех сел, принадлежащих Азербайджану, и делимитация части границы согласно договоренности, достигнутой комиссиями по делимитации.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность мероприятия под председательством Азербайджана и Германии в формате "Петерсбергского климатического диалога" в рамках проведения нашей страной 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), отмечена важность сотрудничества между двумя странами в рамках COP29.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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