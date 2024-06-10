Представлен доклад "Возвращение азербайджанских беженцев в Армению" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Центра анализа международных отношений и Общины Западного Азербайджана состоялась презентация доклада "Возвращение азербайджанских беженцев в Армению".

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли подчеркнул важность доклада.

А.Алекберли отметил, что возвращение азербайджанцев на родину предков является абсолютным и необходимым в соответствии с нормами и принципами международного права. Этот процесс должен проходить мирно, безопасно и достойно.

Выступивший затем председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев дал краткую информацию о докладе. Он упомянул, что основной целью написания доклада на английском языке является предоставление международной общественности подробной информации об азербайджанских беженцах и предотвращение односторонних подходов.

Выступивший затем заведующий отделом Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Джавид Велиев заявил, что армянские националисты вели планомерную работу по изгнанию азербайджанцев с их исторических земель.

Затем были заслушаны презентации выпускников Университета АДА Эльджана Гасанли и Сарвана Гусейнова, участвовавших в подготовке доклада.

Отметим, что подготовленный Центром анализа международных отношений доклад под названием "Возвращение азербайджанских беженцев в Армению" состоит из 5 разделов.

В первом разделе рассматривается история процесса депортации азербайджанцев из Армении, а также предоставляется подробная информация об этапах депортации.

Во втором разделе анализируются результаты опросов и интервью потерпевших, свидетелей произошедшего.

В третьем разделе предлагаются возможные направления политического решения процесса возвращения азербайджанцев в Армению - вопросы, связанные с возвращением азербайджанских беженцев, реализация для них социальных программ, а также принятие правительством Армении соответствующих правовых и административных мер и содействие межобщинному диалогу.

Четвертый раздел содержит возможные проблемы, которые могут возникнуть во время реализации предложений, упомянутых в предыдущем разделе.

В заключительном разделе по итогам всестороннего анализа выдвигаются соответствующие рекомендации.

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