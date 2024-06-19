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Президент Ильхам Алиев: Одним из приоритетных вопросов в повестке дня нашего председательства на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства

Политика Материалы 19 июня 2024 10:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Одним из приоритетных вопросов в повестке дня нашего председательства на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетных вопросов в повестке дня нашего председательства на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, наиболее подверженные негативным последствиям изменения климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему «Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее», организованного Международным центром Низами Гянджеви в Баку.

"Азербайджан, взявший на себя председательство на этом престижном мероприятии, наладив искренний и нацеленный на результат диалог со всеми сторонами, сделает все возможное для продвижения процесса COP, обеспечения эффективной климатической деятельности и достижения COP29 успешных результатов", - сказал глава государства.

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