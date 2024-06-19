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Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с пакистанским коллегой

Политика Материалы 19 июня 2024 18:11 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с пакистанским коллегой
Фото: МИД Азербайджана

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 19 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана, передает Trend.

Согласно информации, министры высоко оценили существующие связи стратегического сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления сотрудничества по многим направлениям.

Наряду с этим, были обсуждены итоги официального визита министра Джейхуна Байрамова в Пакистан в конце прошлого месяца и вопросы реализации достигнутых соглашений, будущие планы.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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