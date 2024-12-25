По поручению Президента Ильхама Алиева представители государственных органов отбыли в Казахстан для расследования инцидента в связи с аварийной посадкой самолета AZAL

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов отбыли в город Актау Казахстана с целью расследования на месте происшествия в связи с аварийной посадкой, совершенной в 3 километрах от города Актау самолетом Embraer 190 авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный номер J2-8243.