Турция готова оказать любую поддержку азербайджанским и казахстанским братьям - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Турция глубоко опечалена крушением вблизи города Актау (Казахстан) пассажирского самолета "Азербайджанский авиалиний" (AZAL), летевшего сегодня из Баку в Грозный.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Турции в социальной сети X.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в связи с этой катастрофой. В эти тяжелые дни мы готовы оказывать всяческую поддержку нашим азербайджанским и казахстанским братьям", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!