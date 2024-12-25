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Президент Ильхам Алиев о причинах авиакатастрофы: Считаю, что еще рано об этом говорить, вопрос должен быть полностью расследован

Политика Материалы 25 декабря 2024 16:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев о причинах авиакатастрофы: Считаю, что еще рано об этом говорить, вопрос должен быть полностью расследован
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, из-за плохой погоды изменил направление и полетел в сторону аэропорта Актау, при посадке произошло крушение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, проведенном в связи с авиакатастрофой.

Глава государства также отметил: «В СМИ и социальных сетях есть моменты авиакатастрофы. Поэтому каждый может это увидеть. Однако причины крушения нам не известны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован».

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