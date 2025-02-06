Азербайджан направил ноту российской стороне о прекращении деятельности «Русского Дома» - МИД

БАКУ/Trend/- Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности «Русского Дома».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде на вопрос местных СМИ о прекращении деятельности агентства "Россотрудничество" Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики.

"Деятельность таких организаций на территории Азербайджанской Республики регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.



После информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – «Русский Дом», являющийся представительством «Россотрудничества» в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена ​​нота о прекращении деятельности «Русского Дома».



Таким образом, в соответствии с решением Азербайджанской стороны о прекращении деятельности «Русского Дома» в нашей стране, от Российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - сказал он.