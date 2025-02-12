Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вторая партия гуманитарной помощи Украине, состоящая из электрооборудования, была отправлена 12 февраля с территории Сумгайытского технологического парка.

Как сообщает в среду Trend, как известно, в целях оказания гуманитарной помощи Украине, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, были выделены средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджанской Республике электрооборудования.

Первая партия помощи была направлена 7 февраля.

Гуманитарный груз, отправленный в двух частях в рамках указанного распоряжения, включает более 52 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 17 трансформаторов.

В соответствии с поступившим запросом Украины, это оборудование предназначено для восстановления стабильного электроснабжения пострадавших от войны территорий.

Напомним, что общая сумма оказанной Азербайджаном помощи Украине в восстановительных и гуманитарных целях превысила 40 миллионов долларов США. К 2025 году в рамках этой помощи в Украину было отправлено 134 трансформатора и комплектных трансформаторных пунктов, около 70 генераторов, а также более 3,4 миллиона метров кабелей и проводов.

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