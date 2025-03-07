Азербайджан подтверждает приверженность продвижению глобальных мер по борьбе с изменением климата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подтвердил свою приверженность продвижению глобальных мер по борьбе с изменением климата на брифинге COP30, состоявшемся вчера в Бразилии.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН в соцсети Х.

Было отмечено, что прошедшая в Азербайджане конференция COP29 стала поворотным моментом в прогрессе действий по борьбе с изменением климата.

"Мы стремимся укреплять сотрудничество между конференциями сторон (COP), обеспечивать преемственность и согласованность, развивая инициативы Программы действий, начатые в Баку. По мере того, как приближается COP30 в Белене, мы уважаем коллективные усилия, которые привели нас к этому этапу, и готовы поддержать руководство Бразилии в руководстве следующим этапом переговоров по климату на этом критическом этапе", - сообщили в Постоянном представительстве.