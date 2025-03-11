Спикер Милли Меджлиса обсудила межпарламентские отношения с Президентом Грузии

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Грузию встретилась с Президентом страны Михеилом Кавелашвили.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Президент Грузии тепло поприветствовал спикера, выразив уверенность в том, что её визит станет важным вкладом в дальнейшее развитие межгосударственных и межпарламентских связей двух стран.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным вопросам стратегического партнёрства и выразили удовлетворение текущим динамичным развитием двусторонних отношений, основанных на прочном историческом фундаменте.

Спикер Милли Меджлиса С.Гафарова поблагодарила за гостеприимство и передала Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Грузии выразил признательность Президенту Азербайджана за приветствия и, в свою очередь, попросил передать свои приветствия.

Особое внимание было уделено важности парламентского сотрудничества для укрепления связей между Азербайджаном и Грузией. Сахиба Гафарова отметила значение подписанного меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран и выразила уверенность, что этот документ поспособствует дальнейшему расширению двусторонних отношений.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы успешного сотрудничества в международных и региональных форматах. Президент Михеил Кавелашвили выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную его стране.

Кроме того, собеседники отметили успешное сотрудничество в трёхстороннем формате Азербайджан-Турция-Грузия, подчеркнув его важность и для этих стран и для региона в целом.

В завершение состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, а также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!