ООН должна способствовать разрешению глобальных конфликтов - Мирослав Лайчак

БАКУ /Trend/ - Организация Объединенных Наций должна способствовать разрешению глобальных конфликтов, поскольку именно она обеспечивает правовую основу для мирного урегулирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак в ходе панельной дискуссии на тему "Путь к миру" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, трагедии, которые мир наблюдает сегодня, являются свидетельством эволюции многосторонней системы, созданной после Второй мировой войны.

"Прежде всего, изменилась природа конфликтов. Сегодня мы сталкиваемся с гибридной войной, кибератаками, дезинформационными кампаниями. Эти явления не упоминаются в Уставе ООН, но это не значит, что мы должны его игнорировать. Напротив, нам необходимо адаптировать наш подход", - сказал Мирослав Лайчак.

Он подчеркнул, что для достижения устойчивого и справедливого мира международное сообщество должно опираться на международное право, включая резолюции Совета Безопасности ООН и решения Международного суда.

"ООН должна участвовать в решениях, потому что она предоставляет необходимую правовую базу. Нам необходим многоуровневый подход, современные технологии для противодействия угрозам, а также способность выигрывать информационную войну, поскольку социальные сети стали полноценным актором в современных конфликтах", - добавил он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.