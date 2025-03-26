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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО в сфере образования

Политика Материалы 26 марта 2025 18:50 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО в сфере образования

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев провел встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефанией Джаннини в рамках «Глобального министерского диалога по научной дипломатии» ЮНЕСКО.

Как сообщает Trend, информацию об этом разместило на своем официальном аккаунте в X Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО.

В ходе встречи стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы его развития в сфере образования.

Ранее делегация под руководством Эмина Амруллаева также провела встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидией Брито.

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