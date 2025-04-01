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Игорь Бабушкин поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 1 апреля 2025 21:19 (UTC +04:00)
Игорь Бабушкин поздравил Президента Ильхама Алиева

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите уверения в весьма глубоком к Вам почтении и сердечные поздравления по случаю светлого праздника Новруз – одного из самых почитаемых и любимых праздников мира.

Новруз, признанный неотъемлемой частью богатого культурного наследия всего человечества и вобравший в себя традиции взаимоуважения, миролюбия и добрососедства, играет важную роль в укреплении единства и дружбы между народами.

В этот праздничный день желаю Вам, Вашим родным и близким, а также всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья и добра", - говорится в письме.

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