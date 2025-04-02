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Средний коридор - интересная перспектива и для германской экономики - Франк-Вальтер Штайнмайер

Политика Материалы 2 апреля 2025 14:27 (UTC +04:00)
Средний коридор - интересная перспектива и для германской экономики - Франк-Вальтер Штайнмайер
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Очень рад, что Азербайджан становится местом, где сходятся основные торговые пути мира.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку.

«Мы оба заинтересованы в экономических и торговых связях не только с Центральной Азией, но и с Дальним Востоком, Юго-Западной Азией, а также с Китаем. В то же время нам хорошо известно, насколько ограничены действующие транспортные пути, и их возможности. В этом плане Средний коридор - интересная перспектива и для экономики Германии. По мере того, как Южный Кавказ с политической точки зрения будет развиваться более стабильно, как это было в последнее время, данная перспектива станет еще более привлекательной».

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