Азербайджано-германские связи охватывают широкий спектр сфер - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Германией имеют исторические корни и сегодня развиваются в рамках сотрудничества, охватывающего широкий спектр сфер. Отношения между двумя странами укрепляются в политической, экономической, энергетической, социальной и культурной сферах. В частности, визит Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Баку 3 апреля 2025 года знаменует собой вступление этих отношений в новый этап.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Политические отношения между Азербайджаном и Германией активно развиваются не только в двусторонних рамках, но и в рамках различных международных платформ. Германия признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и заинтересована в укреплении связей с Азербайджаном в рамках Европейского Союза. Азербайджано-германские дипломатические отношения были установлены в 1992 году, и с тех пор регулярно проводятся встречи на высоком уровне. 3 апреля 2025 года Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Баку провел встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами, роль Азербайджана в европейской энергетической безопасности и региональные вопросы. Визит Штайнмайера в Баку показывает, что Германия крайне заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном", - сказал он.

Касаясь экономического сотрудничества между двумя странами, А.Гараев отметил, что Германия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

"Годовой товарооборот между двумя странами достигает миллиардов евро. Между Азербайджаном и Германией также существует тесное сотрудничество в области энергетики. Азербайджан в рамках стратегии по "зеленой" энергии" намерен обеспечить экспорт альтернативных энергетических ресурсов в Европу, в том числе в Германию. Роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы еще больше усилилась за счет увеличения поставок газа, в частности в рамках проекта Южный газовый коридор. В настоящее время санкции против России усиливаются, требуются новые источники энергии, и роль Азербайджана в этом контексте для Европы однозначно важна. Европа это понимает и постоянно развивает отношения с Азербайджаном, организует визиты на высоком уровне, ведет диалог", - отметил он.

A.Гараев отметил, что Президент Ильхам Алиев, выступая минувшим днем совместно с Франком-Вальтером Штайнмайером с заявлением для прессы, также говорил о развитии сотрудничества между странами в экономической сфере: "Глава государства сказал: "Результаты, достигнутые в экономической сфере, нас, естественно, воодушевляют, потому что в январе-феврале текущего года наш товарооборот увеличился почти в три раза. Основной причиной этого стало увеличение объемов экспорта сырой нефти из Азербайджана в Германию. Поэтому мы считаем, что в предстоящие годы нам следует предпринять более активные шаги по диверсификации нашего товарооборота. Особенно в сфере возобновляемой энергии, где немецкие компании обладают огромным опытом, и у Азербайджана также есть очень большая программа и планы. Мы намерены к 2030 году за счет иностранных инвестиций довести производственную мощность возобновляемых источников энергии до 6 гигаватт, и это вполне реально. Часть этого объема будет экспортироваться в Европу".

Политолог отметил, что между Азербайджаном и Германией также динамично развиваются связи в сфере культуры. "Особое внимание привлекло также посещение Франком-Вальтером Штайнмайером Ичеришехер и его ознакомление с богатым историко-культурным наследием Азербайджана во время визита в Баку. Это можно рассматривать как показатель того значения, которое Президент Германии придает культурному наследию Азербайджана", - подчеркнул он.

Касаясь позиции Германии по оставшемуся в прошлом карабахскому конфликту, А.Гараев отметил, что хотя официальный Берлин признает территориальную целостность Азербайджана, на протяжении многих лет он занимал больше нейтральную позицию по вопросу урегулирования конфликта. "После того, как Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет после Второй Карабахской войны в 2020 году, Германия заявила, что выступает за мир и стабильность в регионе. Но время от времени наблюдалась и критика со стороны некоторых немецких политических кругов против справедливой позиции Азербайджана. Однако Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая минувшим днем с заявлением для прессы, обозначил конкретную позицию Германии в этом контексте. Президент Германии сказал, "знаем и признаем, что Карабахский регион является территорией Азербайджана". Это показало, что Германия принимает новые реалии и справедливую позицию Азербайджана", - сказал политолог.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев и Президент Франк-Вальтер Штайнмайер также коснулись проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией: "Президент Ильхам Алиев в ответ на вопрос корреспондента информационного агентства DPA отметил, что в достаточной степени проинформировал своего коллегу по данной теме, а также подробно разъяснил позицию Азербайджана по этому вопросу. Глава государства сказал: "Фактически реальные переговоры начались около года назад. На сегодняшний день текст мирного договора полностью согласован, он состоит из 17 параграфов. Никаких дополнительных условий Азербайджан здесь не выдвигал. Наши условия Армении известны, они не новы. Мы уже долгое время выдвигаем эти условия, однако до сих пор не получили от Армении какого-либо серьезного ответа. В чем они заключаются? Во-первых, должна быть упразднена Минская группа ОБСЕ. Логика здесь в том, что мандат созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ заключался в урегулировании карабахского конфликта. Азербайджан сам решил карабахский конфликт – на основе Устава ООН и в рамках международного права. Поскольку конфликт разрешен и Армения официально признает Карабах территорией Азербайджана, никаких оснований для деятельности Минской группы ОБСЕ де-юре нет. И без того эта группа де-факто не функционировала. Несогласие Армении с этим справедливо вызывает у нас подозрения. Интересно, почему? Может быть, Армения снова хочет выступить с территориальными претензиями против нас? Их стремительное вооружение, приобретение летального оружия, подстрекательство Армении к новым провокациям со стороны Франции, их главного пособника в этой области, естественно, усиливают эти подозрения. То есть это первый вопрос. Второй вопрос касается конституции Армении. В конституции Армении есть ссылка на Акт о независимости Армении, который является составной частью конституции. А там есть положение о присоединении законной, исторической территории Азербайджана к Армении, что считается открытой территориальной претензией к нам. Поэтому изъятие этого положения из конституции Армении является нашим легитимным требованием. После выполнения этих двух условий никаких препятствий для подписания мирного договора не будет. Как говорится, мяч на стороне Армении. Если Армения действительно хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана".

По словам A.Гараева, Президент Германии также выразил свое отношение к рассматриваемому вопросу: "Он отметил, что любой, кто наблюдал за этим конфликтом на протяжении последних трех десятилетий, за его эскалацией и болью, которую он причинил, за войнами, приведшими к многочисленным жертвам, понимает, что после разрешения подобного конфликта, для восстановления взаимного доверия между сторонами требуется много времени и усилий. Президент Германии сказал: "Заранее отмечу и знаю, что после таких конфликтов требуются большие усилия. Я также уважаю те усилия, которые привели к разработке текста соглашения. Достижение этого соглашения в нынешнее время является очень большим делом. Надеюсь, что и по тем условиям в дополнение к этому договору, о которых только что сказал Президент Алиев, будет достигнуто соглашение. Считаю, что они не должны стать препятствием на пути достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Повторяю, что есть существенная решимость, наступил важный момент, и было бы безответственно потерять его ритм. Важно помнить, что опыт и Германии, и Европы показывает, что подготовка мирного договора, его претворение в жизнь – это первые шаги. После этого, для того чтобы это действительно вступило в силу, чтобы стало настоящим примирением, потребуются поколения. Это очень долгий процесс. Обеим странам и их народам потребуется еще много времени, чтобы по-настоящему претворить в жизнь это доверительное примирение. Поэтому нельзя не принимать во внимание, что это примирение требует много времени. Но первым шагом является подготовка, подписание, ратификация, вступление в силу договора и его претворение в жизнь. А после этого можно решать другие проблемы. Надеюсь, это скоро произойдет".

Говоря о будущем азербайджано-германских отношений, политолог отметил, что перспективы достаточно широки. "Ожидается расширение сотрудничества, особенно в области энергетики, "зеленых" технологий, промышленности и образования. Азербайджан выступает надежным партнером Германии в регионе, и возможно углубление этих отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества. Визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Баку, его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и интерес к культурному наследию страны внесут важный вклад в развитие связей двух стран. Отношения Азербайджана с Германией имеют особое значение не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и в контексте отношений с Европейским союзом. В связи с этим связи между двумя странами в будущем могут стать еще крепче и подняться до уровня стратегического партнерства", - сказал он.

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