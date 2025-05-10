Позиция Азербайджана в индо-пакистанском конфликте полностью опирается на международное право - глава МИД

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БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана в индо-пакистанском конфликте, как и в других вопросах, полностью опирается на международное право.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Индия нанесла удар по пакистанской территории, что вызвало очень серьезную напряженность. Мы заявили, что это неприемлемо, и в то же время призвали стороны положить конец этой напряженности и решить конфликт в политико-дипломатической плоскости. И если кто-то недоволен нашей позицией, мы считаем, что в первую очередь им следует внимательно изучить процессы и продемонстрировать логичный подход", - сказал он.

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