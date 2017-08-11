В центре Киева будет установлен памятник Муслиму Магомаеву

11 августа 2017 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В центре столицы Украины – Киеве будет создан парк, носящий имя всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Украине, распространенном в пятницу.

Уже получено официальное разрешение Киевской городской администрации о строительстве парка, который будет создан в центре Киева, на улице Сечевых Стрельцов по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Украине.

В парке будет установлен памятник Муслиму Магомаеву высотой более 6 метров. Автор памятника – известный скульптор, народный художник Украины Сейфеддин Гурбанов.

Открытие парка ожидается в конце октября.

Эти мероприятия в Киеве осуществляются в рамках распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 75-летнего юбилея Муслима Магомаева.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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