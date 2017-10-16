Азербайджанские гимнасты приняли участие в ЧЕ-2017 по акробатике среди возрастных групп

БАКУ/Trend/ - В польском городе Жешув завершился проходивший 13-15 октября Чемпионат Европы-2017 по акробатической гимнастике среди возрастных групп.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана, на данных соревнования в упражнениях среди юношеских пар Азербайджан представляли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев (11-16 лет), в соревнованиях девичьих трио - Эмилия Назарли, Разия Сейидли и Ляман Мамедова (12-18 лет).

Успешно выступив в обеих программах азербайджанские гимнасты и гимнастки прошли в финал. В финальном этапе азербайджанская юношеская пара с 26.000 очками заняла 5-е, девичье трио - с 26.000 очками 6-е место.

Отметим, что через несколько дней в Жешуве пройдет также Чемпионат Европы-2017 по акробатике среди юниоров (U-19) и взрослых. В соревнованиях среди юниоров в упражнениях среди смешанных пар Азербайджан представят члены национальной сборной Агасиф Рагимов-Нурджан Джаббарлы и Абдулла Аль-Мешайхи - Рухудиль Гурбанлы.

(Текст: Талех Агавердиев)