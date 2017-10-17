Названы основные причины материнской смертности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Основными причинами материнской смертности в Азербайджане являются кровотечения, гипертензия, в том числе тяжелая преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром, сепсис и эмболия.

Об этом во вторник сказал заведующий отделом анестезиологии и реанимации родильного отделения Бакинского оздоровительного центра Рауф Ярадан-Гулиев на пресс-конференции.

По его словам, материнская смертность - это смерть женщины, произошедшая в период беременности, во время родов и спустя 42 дня после родов.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в среднем регистрируется 1600, за год - более 500 тысяч материнских смертей. В развитых странах уровень материнской смертности относительно ниже", - сказал Ярадан-Гулиев.

Завотделением отметил, что в Азербайджане за 2015 год зарегистрировано 24 случая материнской смертности, в 2016 году - 22 случая.

"С 2014 года и до сих пор в Бакинском оздоровительном центре была проведена 2101 анестезия. 1966, или 93 процента из этого количества составляют акушерские операции. 82 процента анестезии, проведенной в отделении, пришлись на регионарную анестезию, 18 процентов - на эндотрахеальную", - сказал врач.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)