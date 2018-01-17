Сколько требуется для закрытия Мецаморской АЭС?

БАКУ /Trend/ - Мецаморскую АЭС невозможно закрыть за 200 миллионов евро, которые обещает ЕС, считает председатель Центра ядерных исследований при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Адиль Гарибов.

"МАГАТЭ уже приняло решение о продлении работы Мецаморской АЭС до 2026 года. У ЕС пока нет возможности изменить это решение. Решение о закрытии АЭС может принять кабмин Армении. Однако ЕС, обеспокоившись, заявляет, что при необходимости может выделить 200 миллионов евро для прекращения работы реактора», - сказал Trend в среду глава центра.

Гарибов отметил, что в реальности АЭС невозможно закрыть за 200 миллионов евро. За эти деньги можно провести только текущие ремонтные работы. «Армения, получив 200 миллионов евро, никогда не остановит работу реактора», - сказал он.

Глава центра добавил, что прекращение работы реактора - длительный процесс.

«Если остановить работу АЭС, то процессы по вывозу топлива, его консервации, демонтажным работам, изоляции и хранению больших конструкций капиталоемкие. Для этого потребуется более одного миллиарда евро. У Армении нет таких средств. Поэтому маловероятно, что в ближайшее время работу реактора можно будет остановить и Армения откажется от АЭС. АЭС нужна Армении не как энергетический источник, а со стратегической точки зрения, чтобы быть в числе ядерных государств», - сказал Гарибов.

Отметим, что ЕС пообещал Армении выделить 200 миллионов евро на закрытие Мецаморской АЭС. Брюссель предложил заменить АЭС альтернативными источниками энергии.

Мецаморская АЭС начала строиться в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, работа атомной электростанции была возобновлена, более того, запущен второй реактор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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