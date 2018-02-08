Комиссия по помилованию при Президенте Азербайджана рассмотрела около 100 обращений

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджана, сказал в четверг Trend член комиссии Алмамед Нуриев.

По его словам, на заседании было рассмотрено около 100 обращений.

Отметим, что на заседании, проведенном 30 января, было рассмотрено до 100 обращений о помиловании.

В целом же в комиссию поступило около тысячи обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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