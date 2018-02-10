Азербайджанская гимнастка: Надеюсь показать хороший результат на Кубке мира в Баку (ФОТО)

10 февраля 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Набирать форму после травмы нелегко, но нужно постараться оправдать надежды, сказала в интервью Trend в субботу азербайджанская гимнастка Мария Смирнова.

Смирнова отметила, что перенесла операцию на ноге, и предстоящий Кубок мира в Баку станет для нее первым стартом после долгого перерыва.

Гимнастка продолжает тренировки для восстановления формы.

“Немного тяжело набирать форму после перенесенной операции, также немного страшно выступать. Но надеюсь, что после долгого перерыва я смогу собраться и показать хороший результат”, - сказала Смирнова.

Она отметила, что будет выступать на разновысоких брусьях и гимнастическом бревне.

“Не скажу, что это привычные для меня снаряды, но подготовиться к выступлению на них после операции на ноге легче. Сейчас ставлю перед собой цель выполнить свои упражнения на максимум и оправдать надежды”, - сказала Смирнова.

С 15 по 18 марта Национальная арена гимнастики в Баку в третий раз примет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие 163 гимнаста из 27 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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