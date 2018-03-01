В дни соревнований Formula 1 Бакинский приморский бульвар будет перекрыт - Baku City Circuit

БАКУ /Trend/ - Работы, связанные с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который состоится 27-29 апреля 2018 года, продолжаются по намеченному графику, сказала Trend директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Арпадараи отметила, что продажа билетов осуществляется успешно, интерес к соревнованиям выше, чем в предыдущие годы.

"Стараемся, чтобы улицы, связанные со строительством не перекрывались, не создавались неудобства для людей. В марте завершатся основные строительные работы, в том числе сооружение трибун, в общем же, строительные работы будут продолжатся до последнего дня, так как в дни соревнований дороги перекрываются, и для этого в это время необходимо выполнение определенных работ", - сказала Арпадараи.

По ее словам, также в дни соревнований будет перекрыт и Бакинский приморский бульвар.

Напомним, что 27-29 апреля в Баку состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.