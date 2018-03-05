В Азербайджане бакалавры, не набравшие минимальный балл, допущены ко второму этапу экзамена в магистратуру

БАКУ /Trend/ - На основании многочисленных обращений бакалавров, а также с учетом обеспечения в будущем конкуренции по определенным специальностям было принято решение о допуске бакалавров, прошедших собеседование, но не набравших минимальный балл по предметам, ко второму этапу экзамена.

Об этом председатель Света директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде сказала на заседании в понедельник.

Аббасзаде сказала, что в этом году 12 387 бакалавров зарегистрировалось для участия в экзаменах.

В прошлом году в ГЭЦ поступило 13 081 заявление от бакалавров, желающих поступить в магистратуру.

Отметим, что 359 бакалавров, набравших 40-65 баллов (717 бакалавров, набравших 30-65 баллов), хоть и выполнили условия конкурса на первом этапе экзаменов, но не смогли набрать минимальный балл по одному из предметов. Около 200 бакалавров обратились в ГЭЦ и попросили допустить их ко второму этапу экзаменов.

Эти бакалавры будут допущены ко второму этапу экзаменов, но во время выбора специальности им будет предоставлена ​​возможность выбирать только платные специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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