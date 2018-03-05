В Азербайджане бакалавры, не набравшие минимальный балл, допущены ко второму этапу экзамена в магистратуру

5 марта 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании многочисленных обращений бакалавров, а также с учетом обеспечения в будущем конкуренции по определенным специальностям было принято решение о допуске бакалавров, прошедших собеседование, но не набравших минимальный балл по предметам, ко второму этапу экзамена.

Об этом председатель Света директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде сказала на заседании в понедельник.

Аббасзаде сказала, что в этом году 12 387 бакалавров зарегистрировалось для участия в экзаменах.

В прошлом году в ГЭЦ поступило 13 081 заявление от бакалавров, желающих поступить в магистратуру.

Отметим, что 359 бакалавров, набравших 40-65 баллов (717 бакалавров, набравших 30-65 баллов), хоть и выполнили условия конкурса на первом этапе экзаменов, но не смогли набрать минимальный балл по одному из предметов. Около 200 бакалавров обратились в ГЭЦ и попросили допустить их ко второму этапу экзаменов.

Эти бакалавры будут допущены ко второму этапу экзаменов, но во время выбора специальности им будет предоставлена ​​возможность выбирать только платные специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане обнародована дата первого выпускного экзамена для 9 классов
Общество 28 февраля 20:16
Пройдет экзамен по приему в органы прокуратуры Азербайджана
Общество 27 февраля 19:32
В Азербайджане обнародованы результаты первого этапа приемных экзаменов в магистратуру
Общество 26 февраля 19:11
В Азербайджане стали известны даты выпускных экзаменов в регионах
Общество 26 февраля 16:00
В Азербайджане сегодня завершается прием документов в резидентуру
Общество 22 февраля 18:12
В Азербайджане завершается прием документов в магистратуру
Экономика 12 февраля 14:25
В Азербайджане обнародованы даты приемных экзаменов
Общество 6 февраля 17:15
Начался прием документов в магистратуру вузов и АН Азербайджана
Общество 2 февраля 10:28
В Азербайджане завершается регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу
Общество 24 января 16:34
В Азербайджане самые высокие результаты на экзаменах в резидентуру показали по лечебному делу и педиатрии
Общество 23 января 17:53
В Азербайджане в феврале пройдет еще один экзамен по приему на госслужбу
Общество 23 января 16:42
В Азербайджане будет проведен пробный экзамен в медицинскую резидентуру
Общество 23 января 16:07
Высшее образование Азербайджана необходимо интегрировать в европейское пространство - Аббасзаде
Общество 18 января 15:52
В Азербайджане состоится пробный экзамен в магистратуру
Общество 18 января 15:39
В Азербайджане обнародованы даты выпускных и вступительных экзаменов
Общество 17 января 16:40
В Азербайджане введена новая модель оценивания знаний школьников
Общество 12 января 18:40
В Азербайджане пройдет собеседование на замещение руководящих должностей
Общество 29 декабря 2017 16:35
В Азербайджане будет создан Центр карьерного развития
Общество 28 декабря 2017 17:11