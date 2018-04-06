Сегодня ночью будет ограничено движение на ряде дорог в Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами сегодня ночью будет частично ограничено движение на пересечении улицы Тебриза с улицей Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку, а также на автомобильной дороге Локбатан-Гобу в поселке Локбатан Гарадагского района.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами в соответствие с направлением движения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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