Сегодня ночью будет ограничено движение на ряде дорог в Баку

6 апреля 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами сегодня ночью будет частично ограничено движение на пересечении улицы Тебриза с улицей Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку, а также на автомобильной дороге Локбатан-Гобу в поселке Локбатан Гарадагского района.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами в соответствие с направлением движения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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