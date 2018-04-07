Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

7 апреля 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром туман, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-8, днем - 15-20, в Баку ночью - 6-8, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 763 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но ночью и вечером на горных территориях ожидается кратковременный дождь, в отдельных местах туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 5-10, днем - 16-21, в горах ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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