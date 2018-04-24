В Азербайджане пресечена контрабанда 108 кг героина

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, поставляемой транзитом через территорию республики, говорится в сообщении ГТК, распространенном во вторник.

Факт контрабанды наркотиков был выявлен на таможенном пункте пограничного пропуска Шахтахты, на границе Нахчыванской АР и Ирана.

Во время таможенного досмотра грузового автомобиля марки DAF (27 V 7249), управляемого гражданином Турции Давутом Коркмазом, были обнаружены тайники. А при досмотре таможенниками прицепа (27 V 7250) в 106 свертках было обнаружено и изъято 108 килограммов героина.

Был установлено, что автотранспортное средство с героином направлялось транзитом через Нахчыван в Иран, а оттуда в Турцию.

По факту следственный отдел ГТК Нахчыванской АР возбудил уголовное дело по статье 206.2 УК (перемещение через таможенную границу Азербайджана наркотических средств контрабандным путем помимо или с сокрытием от таможенного контроля).

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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