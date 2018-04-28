В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения групповых команд по итогам многоборья в рамках Кубка мира по художественной гимнастике.

По итогам двух упражнений лучший результат показали итальянские гимнастки - 40,650 балла. Второе место заняли представительницы Болгарии с результатом 38,400 балла. Бронза же досталась японским спортсменкам, набравшим 35,550 балла.

Медали победителям вручили заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, технический делегат FIG Кэролайн Хант, вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина и генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Также состоялось вручение кубка FIG по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года. Кубок достался сборной Италии.

Кроме того, состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл, который был вручен итальянским гимнасткам.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня были определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представили Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков)

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