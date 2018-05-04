В Баку пройдет парусная регата

4 мая 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в субботу, 5 мая, пройдет регата парусных яхт (Baku Sailing Regatta-2018), посвященная 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, говорится в сообщении Федерации парусного спорта Азербайджана, распространенном в пятницу.

Регата организуется совместно ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и Федерацией парусного спорта Азербайджана.

В регате примут участие 40 яхтсменов.

Победителей определят местные и международные судьи, занявшие I, II и III места будут награждены.

В во время проведения регаты в Национальном Приморском парке будут организованы различные развлекательные программы, игры и викторины, а также выставка на открытом воздухе, где жители и гости столицы ознакомятся с интересными экспонатами по морской тематике.

Планируется, что на протяжении всей регаты будет проходить демонстрация яхт.

Регата будет проводиться с 11:00 до 18:00.

Отметим, что в этом году ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» отмечает 160-летний юбилей, в рамках которого предусматривается проведение ряда проектов, первым из которых является эта регата, посвященная 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан завершает ремонт туркменского парома
Бизнес 6 апреля 19:12
В Азербайджане модернизировали крупный паром (ФОТО)
Бизнес 5 апреля 14:05
В Азербайджане из-за шторма приостановлено движение судов
Общество 30 марта 12:13
В Азербайджане отремонтировали нефтяной танкер
Бизнес 14 февраля 15:56
Азербайджан стал важным транспортным узлом в регионе – посол ЕС (ФОТО)
Бизнес 26 января 16:34
В Азербайджане отремонтировали крупный паром (ФОТО)
Бизнес 25 января 15:38
В Азербайджане ремонтируется туркменский паром
Бизнес 23 января 11:30
"Азербайджанское Каспийское морское пароходство" подтвердило возможную покупку "яхты Сталина"
Туризм 15 января 10:45
Таджикистан заинтересован в транзите грузов через Каспий
Бизнес 8 января 17:53
В Азербайджане отремонтировали нефтяной танкер (ФОТО)
Бизнес 25 декабря 2017 15:38
Азербайджан увеличил число судов в международных водах (ФОТО)
Бизнес 19 декабря 2017 17:28
Азербайджан завершает ремонт нефтяного танкера (ФОТО)
Бизнес 13 декабря 2017 16:27
В Азербайджане отремонтирован нефтяной танкер (ФОТО)
Бизнес 4 декабря 2017 17:01
Азербайджан увеличил число паромов на Транскаспийском маршруте
Бизнес 22 ноября 2017 11:49
Азербайджан расширил флот в международных водах
Бизнес 17 ноября 2017 15:40
Американское бюро судоходства проведет аудит азербайджанского КАСПАР
Бизнес 14 ноября 2017 15:47
ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" объявило открытый тендер на закупку электротоваров
Тендеры 4 ноября 2017 11:03
ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" объявило о закупке сварочных электродов
Тендеры 2 ноября 2017 14:00