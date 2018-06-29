Госкомитет о регистрации некоторых религиозных общин в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Юридическим адресом некоторых религиозных общин, зарегистрированных в министерстве юстиции Азербайджана до 2000 года, являются собственные дома и гаражи, но Госкомитета по работе с религиозными структурами не может аннулировать их регистрацию.

Об этом в пятницу во время выступления на республиканском совещании на тему «Правовая база отношений между государством и религией» сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайлов.

Регистрацию таких общин может аннулировать лишь суд.

Чтобы не доводить до суда, считаетИсмайлов, члены религиозных общин должны сами упразднить общину либо должны быть внесены изменения в законодательство.

Исмайлов добавил, что порой из-за неправильно составленного документа комитет не может зарегистрировать религиозные общины, что вызывает их недовольство.

Важно, отметил зампред госкомитета, чтобы религиозные деятели знали законодательство.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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