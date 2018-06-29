В Азербайджане для забоя скота будут созданы специальные места

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для забоя скота будут создаваться места мобильного типа. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, забой скота в ненадлежащих местах будет пресечен.

«В Азербайджане для забоя мелкого и крупного рогатого скота будут создаваться места мобильного типа. В связи с этим проводится работа, и предприниматели проинформированы об этом. Они заинтересованы в решении этого вопроса», - сказал Тахмазли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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