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Пакистан получил транш от МВФ в размере $1,1 млрд

В мире Материалы 30 апреля 2024 22:48 (UTC +04:00)
Пакистан получил транш от МВФ в размере $1,1 млрд

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Государственный банк Пакистана (SBP) сегодня подтвердил получение последнего из трех траншей в размере $1,1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), сообщили в Банке, передает Trend.

Согласно информации, 29 апреля Исполнительный совет МВФ утвердил выплату оставшихся средств после второй и окончательной проверки соблюдения Пакистаном условий резервного соглашения с фондом в размере 3 миллиардов долларов США.

Отмечается, что Исламабад уже выразил заинтересованность в новом среднесрочном соглашении с МВФ и надеется получить в рамках этого соглашения средства для устранения оставшихся недостатков финансовой системы и повышения устойчивости национальной экономики к внешним факторам.

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