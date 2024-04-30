Пакистан получил транш от МВФ в размере $1,1 млрд

БАКУ /Trend/ - Государственный банк Пакистана (SBP) сегодня подтвердил получение последнего из трех траншей в размере $1,1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), сообщили в Банке, передает Trend.

Согласно информации, 29 апреля Исполнительный совет МВФ утвердил выплату оставшихся средств после второй и окончательной проверки соблюдения Пакистаном условий резервного соглашения с фондом в размере 3 миллиардов долларов США.

Отмечается, что Исламабад уже выразил заинтересованность в новом среднесрочном соглашении с МВФ и надеется получить в рамках этого соглашения средства для устранения оставшихся недостатков финансовой системы и повышения устойчивости национальной экономики к внешним факторам.