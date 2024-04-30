Операция в Рафахе может привести к опасной эскалации на Ближнем Востоке – Гутерриш

БАКУ /Trend/ - Если Израиль проведет военную операцию в Рафахе, это станет опаснейшей эскалацией ближневосточного конфликта и будет иметь серьезные последствия для всего региона.

Как передает Trend, об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, военные действия в Рафахе станут невыносимой эскалацией, которая приведет к гибели тысяч мирных жителей и перемещению сотен тысяч людей.

"Последствия этого для палестинцев в секторе Газа будут разрушительными. Я призываю всех, у кого есть влияние на Израиль, сделать все возможное, чтобы предотвратить это", - отметил он.